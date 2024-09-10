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Пожилая пара из Курской области две недели пряталась от ВСУ в подвале

РИА: пожилая пара из Курской области две недели пряталась от ВСУ в подвале

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Shutterstock

Пожилая пара из Курской области две недели пряталась от обстрелов ВСУ в подвале, ожидая эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пенсионерки из села Русская Конопелька, после вторжения ВСУ они с мужем были вынуждены готовить еду на самодельной печке в огороде, поскольку электричество и водоснабжение в населенном пункте отключили.

«В нашем селе остались только старики, молодежь уехала. А мы не могли выехать. Уже стреляли со всех сторон», — пояснила женщина.

По словам пенсионерки, 13 или 14 августа ВСУ оказались на расстоянии около 200 метров от ее дома, о чем ей рассказали российские военные. По их совету женщина и ее супруг две недели скрывались в подвале своего дома, после чего их вывезли на контролируемые РФ территории.

За время вторжения ВСУ в Курскую область ранения в регионе получили более 240 человек.

10 сентября врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшие жители Курской области, попавшие в зону ЧС и утратившие имущество могут подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. рублей на каждого человека.

Ранее российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области.

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