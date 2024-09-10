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Мошенники стали обманывать россиян с помощью «приложения Минздрава»

Минздрав рассказал о схеме обмана россиян через фейковое приложение

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники придумали новую схему обмана граждан РФ — теперь они используют фейковое приложение министерства здравоохранения. Подробности о ситуации сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое «приложение Минздрава», если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк», — рассказали представители ведомства.

После того, как человек устанавливает приложение, ему дают форму для ввода данных, и в результате у преступников появляются доступ к банковской карте жертвы.

В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений, а всеми сервисами, связанными со здравоохранением, можно воспользоваться на «Госуслугах».

До этого преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил россиян, что мошенники стали активно пользоваться школьными чатами, чтобы получать доступ к персональным данным.

Ранее стало известно, как лже-Бузова помогла аферистам заработать 81 миллион рублей.

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