В США два штата ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса

В США жителей двух штатов призвали не покидать дома по вечерам из-за распространения восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ). Об этом пишет Daily Mail.

В Вермонте и Массачусетсе начали отменять вечерние массовые мероприятия из-за риска заражения людей смертельно опасной болезнью. Этот вирус переносят комары. В организме человека он может вызвать отек мозга и привести к летальному исходу.

Местный департамент здравоохранения рекомендовал жителям штата не выходить на улицу с шести вечера до шести утра, в период повышенной активности комаров.

Вспышка ВЭП фиксируется в США уже не в первый раз. Пять лет назад жителя штата Мичиган, 64-летнего американца, врачи не смогли спасти после укуса комара. Симптомами болезни являются внезапно появившийся жар, озноб и боль в суставах. Кроме того, характерны острая головная боль, тремор, воспаление мозга и паралич.

Ранее ученые нашли нейроны, отвечающие за чихание и кашель.