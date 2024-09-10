Прокуратура пока не утвердила обвинение в деле генерала Ивана Попова

В настоящее время дело о мошенничестве, возбужденное в отношении бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, находится на рассмотрении в военной прокуратуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

По словам юриста, обвинительное заключение пока не утверждено. Также он заявил, что новых фигурантов в деле Попова не будет.

Попов был арестован в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следствие утверждает, что он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Вину генерал не признает.

6 сентября сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела Попова.

Ранее стало известно, что следователь отказал в допросе сослуживцев Попова.