«В зеркало смотрю — муж зеленый»: таксист принял роды у пассажирки на ходу

Таксист принял роды у пассажирки во время пути в перинатальный центр, не переставая вести автомобиль. Водитель «Яндекс.Такси» Гаря рассказал «Газете.Ru», что старался отвлекать пассажирку во время схваток и руководить процессом — некоторые методики он видел по телевизору.

«Подъезжаю на адрес, выходит девушка беременная. Александра постелила две пеленочки сзади на всякий случай. Посадил ее, откинули сиденье переднее, муж сзади. [Навигатор] показывал 25 минут ехать на адрес. Я ее отвлекаю, у нее схватки идут, муж массаж делает сзади. Уже по Обручева едем, она говорит разворачиваться в роддом на улице Новаторов. Пришлось немножко нарушить, развернулся в неположенном месте, еду и вижу — она белье свое снимает, у нее уже плод идет. Это называется стремительные роды. В 8:37 ребенок рождается, вылетает он из нее. Я успеваю только ладошку правой руки подставить — и все это в движении. У меня мысли в голове — довезти ее быстрее в роддом. Я ладонь подставляю, чтобы он головой не ударился о панель автомобиля. Я сказал взять на руки, она приподнялась, взяла, видать, сама в шоке еще. Я в зеркало смотрю — муж там сзади зеленый», — сказал он.

Гаря отметил, что не испугался и хотел поскорее довезти женщину до роддома.

«Не было какого-то страха. Еще повезло, что в воскресенье рано утром машин нет. Она уже взяла его в руки, ребенок немножко был опутан в пуповину. Я сказал размотать и ударить его по попе. Муж кричит: «Зачем?!», я говорю: «Замолчи». Она ударила, ребенок заплакал. Муж спрашивает сзади, зачем? Я говорю: «Чтобы просто чтобы легкие задышали». Я по телевизору видел, знаю, что ребенок должен заплакать, по попе бьют. Александра молодец, она в себя пришла, обняла его, своим платьем обтерла, прижала к себе. И он плачет, дала ему грудь немножко. Я говорю, что нет смысла на Новаторов ехать, позвонили врачу на Севастопольский проспект. Через шесть минут мы уже были там», — добавил он.

По словам водителя, после произошедшего он «полчаса смеялся как дурак», а новоиспеченные родители пригласили его на выписку. На работе ему дали «промокод на 12 часов без комиссии».

«Потом я поехал на мойку, воды же отошли, в кафе кофе заказал себе, смеялся полчаса, как дурак. Приехали на Севастопольский, врачи спросили, нужна ли мне скорая. Я говорю: «Да мне не нужна, мужу дайте успокоительное что-нибудь, он в шоке». Я делаю свою работу, всякое бывает в жизни. Я от инфаркта, от инсульта людей спасал. Есть какая-то наблюдательность, наверное. У меня сестра медик. Я не думал, что ребенок так вылетает. Все закончилось благополучно, их сегодня в пять часов выписывают. Александр писал сообщение, приглашал приехать на выписку, не получилось просто поехать», — заключил он.

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