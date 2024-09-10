В США медведь забрался в дом и украл из холодильника желе, пишет издание UPI. По словам жильцов, зверь устроил на кухне переполох.

Как рассказал Скотт Клотье из Калифорнии, медведь забрался в дом его семьи, когда там никого не было, и сразу отправился на кухню. Там он открыл холодильник, достал оттуда желе и убежал обратно в лес. Мужчина добавил, что зверь оставил после себя бардак и повредил мебель, поэтому теперь придется делать там ремонт.

Специалисты пояснили, что медведи перед спячкой имеют особенно острый нюх. Скорее всего, вышедший из леса хищник почуял запах желе из дома Скотта, несмотря на то, что еда хранилась в холодильнике.

«Медведи начинают запасаться едой, готовясь к сезону спячки, который начинается в октябре», — заявили эксперты.

Ранее в США медведь незаметно подкрался к мальчику, который ел попкорн во дворе дома.