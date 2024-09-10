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Женщина отомстила обокравшему ее мигранту, переехав его на машине несколько раз

В Италии женщина несколько раз переехала мигранта, который украл ее сумку

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Depositphotos

Гражданка Италии преследовала мужчину, который украл у нее сумку. Об этом сообщает Nazione.

По данным правоохранителей, 47-летний выходец из Алжира, вооружившись ножом, обокрал жительницу города Виареджо. Женщина решила, что не отпустит мужчину и выследила преступника.

Заметив его, итальянка вжала его в витрину магазина и переехала «не один раз, а как минимум два-три», после чего спокойно забрала сумку и покинула место происшествия.

Пострадавшего обнаружили спустя некоторое время. Местные жители предположили, что он потерял сознание или у него случился сердечный приступ. Медики попытались реанимировать иностранца, но сделать это не получилось.

Благодаря видео с камер видеонаблюдения, правоохранители смогли найти итальянку и задержать ее в одном из заведений города.

До этого в Свердловской области водитель машины переехал пешехода, который лежал на асфальте. При этом на нем была темная одежда и мужчина не заметил пострадавшего.

Ранее в Ленобласти пенсионер лег на дорогу и был сбит автомобилем.

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