Погибшая от атаки дрона в Раменском женщина работала в охране звезд шоу-бизнеса

Женщина, погибшая от атаки беспилотников в подмосковном Раменском, работала в столичном ЧОП, который занимается охраной звезд шоу-бизнеса, театров и концертов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в Московскую область Зинаида У. переехала несколько лет назад, а до того жила в Волгоградской области. Во время атаки украинского беспилотника она спала в квартире. От взрыва ей на голову упал обломок, она погибла.

В том же помещении находилась ее подруга, которой удалось спастись — но выбраться из разрушенной однушки у нее получилось лишь 20 минут спустя. Сейчас она в шоковом состоянии.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны сбили над регионами РФ 144 украинских дрона. В одном из высотных домов в подмосковном Раменском от удара беспилотника пострадали 54 квартиры из 102. По словам губернатора Андрея Воробьева, в доме повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции остались целы.

Подробнее об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.