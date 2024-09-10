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Россиянина будут судить за избиение прохожих костылем, стулом и шваброй

В Белгородской области будут судить мужчину, избивавшего людей стулом и шваброй

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Depositphotos

В Белгородской области 29-летний мужчина попал под суд из-за избиения прохожих костылем, стулом и шваброй. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, заместитель прокурора города Губкина утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, который является фигурантом уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По версии правоохранительных органов, мужчина в январе и марте 2024 года избил троих людей из хулиганских побуждений. При этом он наносил им удары руками, ногами и различными бытовыми предметами — в их списке костыль, стул и швабра.

В результате один из пострадавших от действий злоумышленника получил легкий вред здоровью, а двое других — тяжкий. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее подростковые разборки в интернете обернулись жестоким избиением в Петергофе.

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