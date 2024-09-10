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На Бали придумали способ сократить число туристов

На Бали собираются снизить турпоток запретом на строительство отелей

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Shutterstock

Власти Индонезии планируют снизить число туристов с помощью запрета на возведение новых отелей, ночных клубов и вилл на юге острова Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал NewsID.

Такой мораторий хотят сделать двухгодичным с возможностью продления до 10 лет.

Временный губернатор Бали Санг Маде Махендра Джая выступил с резкой критикой туристов, которые, по его замечанию, злоупотребляют дешевыми спиртными напитками и некультурно себя ведут.

Окончательного решения о введении моратория еще не принято, вопрос прорабатывают, добавил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

Кроме того, Санг Маде Махендра Джая призывал наказывать штрафом или тюремным заключением иностранцев, которые не оплачивают туристический сбор.

Сейчас российские туроператоры ожидают скорого запуска авиарейсов на Бали, поскольку опытных путешественников интересуют в основном экзотические направления.

Ранее местные жители на Бали устроили самосуд над туристом из России, который попытался угнать автомобиль.

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