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Россиянка пыталась вывезти лемура Жоржетту для размножения в Казахстан

Самарские таможенники остановили женщину, перевозившую кошачьего лемура

Самарские таможенники совместно с пограничниками Оренбургской области остановили на автомобильном пропускном пункте женщину, которая провозила в машине экзотическое животное. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Хозяйка лемура следовала в Казахстан. Женщина пояснила, что везет лемура по имени Жоржетта в другую страну для размножения. При этом у женщины отсутствовали на питомца необходимые разрешительные документы.

В ФТС пояснили, что животное включено в Приложение Конвенции СИТЕС как находящееся под угрозой вымирания, так что для его вывоза необходимо специальное заключение от Росприроднадзора.

В отношении нарушительницы возбудили дело об административном правонарушении. Решается вопрос о передаче лемура на временное содержание в специализированном приемнике.

До этого в Шереметьево таможенники временно приютили двух брошенных краснокнижных соколов.

Ранее стала известна судьба двух редких котят, изъятых таможенниками во Внуково.

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