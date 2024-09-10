Россиянка пыталась вывезти лемура Жоржетту для размножения в Казахстан

Самарские таможенники совместно с пограничниками Оренбургской области остановили на автомобильном пропускном пункте женщину, которая провозила в машине экзотическое животное. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Хозяйка лемура следовала в Казахстан. Женщина пояснила, что везет лемура по имени Жоржетта в другую страну для размножения. При этом у женщины отсутствовали на питомца необходимые разрешительные документы.

В ФТС пояснили, что животное включено в Приложение Конвенции СИТЕС как находящееся под угрозой вымирания, так что для его вывоза необходимо специальное заключение от Росприроднадзора.

В отношении нарушительницы возбудили дело об административном правонарушении. Решается вопрос о передаче лемура на временное содержание в специализированном приемнике.

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