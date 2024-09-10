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Лауреаты Научной премии Сбера прочитают лекции в российских вузах

Лауреаты Научной премии Сбера выступят в 8 российских вузах

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российские ученые, лауреаты Научной премии Сбера 2023 года, прочитают лекции в 8 ведущих вузах страны, сообщает пресс-служба банка.

С циклом лекций выступят академик РАН, доктор химических наук, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Валентин Анаников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН Евгений Тартышников и другие.

По словам вице-президента, директора управления исследований и инноваций Сбера Альберта Ефимова, одна из главных задач Научной премии Сбера – свободный обмен знаниями и стимулирование интереса к науке.

«Доклады ученых имеют научный характер и определенно будут интересны слушателям», — сказал он.

Лекции пройдут в Самарском научно-исследовательском университете, Нижегородском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном университете и других.

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