«Роснефть» помогла обеспечить больницу в Башкирии новым оборудованием

АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») помогла оборудовать центральную районную больницу города Янаул в Башкортостане современным высокотехнологичным комплексом компьютерной томографии, сообщается на сайте компании.

На новом оборудовании можно будет проводить диагностику пациентов, включая исследования заболевания сосудов и костных структур, состояние брюшной полости и другие.

Теперь в больнице смогут лечиться 43 тыс. жителей Янаульского района.

В «Роснефти» отметили, что больницу оборудовали в соответствии со всеми требованиями безопасности.

Напомним, всего в рамках соглашения о сотрудничестве «Роснефти» и Башкортостаном за 5 лет было реализовано более 50 проектов по строительству и реконструкции медучреждений.