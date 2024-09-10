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Бабье лето в Москве оказалось рекордно жарким

Синоптик Леус назвал 10 сентября в Москве самым жарким за 75 лет

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус назвал 10 сентября в Москве самым жарким за последние 75 лет. С такой оценкой он выступил в своем Telegram-канале.

«Сегодня, к 13 часам, воздух на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, прогрелся до 26,3°С — таким образом, как и ожидалось, сегодняшний день стал самым теплым 10 сентября за последние 75 лет, с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ», — рассказал он.

Перед этим самым теплым считалось 10 сентября 1972 года, когда был зарегистрирован подъем температуры до 25,8°С.

«Прогрев продолжается, так что это не окончательное значение максимальной температуры сегодняшнего дня», — напомнил метеоролог.

По его словам, максимум температуры в Москве 10 сентября станет известен после 21:00.

До этого Леус рассказал, что 1 сентября 2024 года стало самым жарким первым днем осени в Москве в XXI веке.

Ранее москвичам посоветовали на время отложить осенние куртки.

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