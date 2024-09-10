Подростковые разборки в интернете обернулись жестоким избиением в Петергофе

В Петергофе разборки подростков в интернете привели к жестокому избиению. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, после ссоры в интернете двое подростков назначили встречу. Один из них пришел на Чебышевскую улицу с другом, а второй взял с собой отца.

Однако родитель подростка быстро прервал словесное выяснение отношений, повалив оппонента сына и его товарища на землю. Мужчина начал их избивать, его пытались остановить случайные прохожие, но у них ничего не вышло.

В результате оба подростка получили травмы. У них диагностировали множественные ушибы, ссадины и сотрясения мозга.

Мать одного из пострадавших школьников после произошедшего обратилась за помощью в правоохранительные органы. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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