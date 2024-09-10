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Чиновницу заподозрили в лоббировании интересов стройкомпании за iPhone

Ngs.ru: в Новосибирской области чиновница получила iPhone в качестве взятки

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Новосибирской области задержали сотрудницу минстроя по подозрению в получении взятки за лоббирование интересов строительной организации. Подробности сообщил портал Ngs.ru.

По данным издания, речь идет о начальнице отдела контрактной службы управления сопровождения строительства Ольге Колмаковой. Она якобы получила iPhone 14 ценой 124 тысячи рублей от сотрудника компании «Ликстрой». Взамен женщине нужно было обеспечивать организации общее покровительство, а также помогать заполнять документы для конкурсов.

Как сообщает Следственный комитет РФ, в отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки». Предполагается, что Колмакова помогала «Ликстрою» продвигать его интересы в период с 2022 по 2024 год.

Отмечается, что в ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

9 сентября свою вину в получении взятки признал заместитель начальника управления ФСИН по Московской области Владимир Талаев. По версии следствия, деньги за покровительство и поддержку ему передал представитель компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее находящаяся под следствием экс-чиновница из Башкирии попросилась на СВО.

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