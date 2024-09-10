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В Москве дебошир напал на пассажира метро

Прокуратура Москвы: мужчина избил пассажира метро на станции «Кленовый Бульвар»

Драка между двумя пассажирами произошла на станции метро «Кленовый Бульвар» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В заявлении отмечается, что в отношении одного из участников потасовки было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Речь идет о 35-летнем мужчине, который в ходе конфликта схватил другого гражданина за плечи и прижал к стене. Затем нарушитель общественного порядка повалил оппонента на пол, нанеся ему несколько ударов ногой по туловищу.

«Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — говорится в публикации.

Сообщение дополнено видео, на котором запечатлена драка. На кадрах видно, что потасовка между двумя мужчинами произошла около турникетов. При этом получивший травмы гражданин не пытался оказывать обидчику сопротивление.

В прокуратуре добавили, что нападавший действовал из хулиганских побуждений и осознавал опасность своего поступка.

31 августа в сети появилось видео с пассажиром московского метро, который неожиданно для других людей начал лаять в вагоне поезда. Инцидент произошел на станции «Пролетарская», но точные причины такого поведения гражданина неизвестны.

Ранее на одной из станций метро в Москве сработала гермодверь.

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