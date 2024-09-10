Родителям объяснили, как газировка влияет на детский организм

Сладкие газированные напитки оказывают негативное влияние на детский организм. Чрезмерное их употребление может привести к ожирению и сахарному диабету. Об этом в беседе с РИАМО предупредила детский врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Александрова. Кроме того, по ее словам, газировка препятствует нормальному формированию костей.

«Резкий «сахарный» удар, который наносит сладкая газированная вода по организму, приводит, в том числе, к повышению дофамина, или «гормона счастья». Поэтому чем чаще человек пьет такие напитки, тем больше он будет в них нуждаться. И потребление постепенно перейдет в зависимость», — предостерегла врач.

Правильный рацион, достаточные физические нагрузки и полноценный сон — ключевые факторы в профилактике детского ожирения, заключила Александрова.

В 2024 году ученые из Шанхайского университета традиционной китайской медицины обнаружили, что злоупотребление сладкими напитками во время беременности повышает риск гестационного сахарного диабета у матери, преэклампсии, ранних родов и врожденных аномалий у плода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ранее стало известно, какое количество сахара угрожает здоровью сердца.