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В России призвали распространить льготную ипотеку на сельских работников культуры

Депутат Драпеко призвала распространить льготную ипотеку на работников культуры

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России нужно распространить льготную ипотеку на сельских работников культуры, потому что в малых городах и селах страны наблюдается серьезная нехватка кадров. С таким предложением выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передает «Парламентская газета».

По ее словам, депутаты также планируют разработать и другие меры поддержки для таких специалистов.

«Одну меру мы, к счастью, пробили — закон о земском работнике культуры, в соответствии с которым молодые специалисты, которые едут в небольшие населенные пункты, в село, будут получать такие же выплаты и преференции, как, скажем, врачи. Единственное, пока, к сожалению, нельзя сказать, когда эта программа заработает, ждем подзаконники», — уточнила Драпеко.

Депутат также отметила, что в стране нужно увеличивать количество бюджетных мест для заочного образования в вузах, чтобы молодые специалисты могли проходить обучение и не покидать свои города. Кроме того, она считает необходимым предоставлять им служебное жилье.

Заместитель президента – председатель правления ВТБ Георгий Горшков до этого говорил, что объем выдачи ипотеки в России по итогам текущего года составит чуть более 5 трлн рублей, что фактически повторяет результат 2022-го.

Ранее президент России Владимир Путин указал на вклад российских музыкантов в развитие мировой культуры.

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