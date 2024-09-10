Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как распознать дефицит магния у пожилых

Врач Лишин: раздражительность может указывать на дефицит магния у пожилых

close
Shutterstock

Неприятные ощущения в мышцах и синдром беспокойных ног, который характеризуется непреодолимым желанием двигать ими из-за неприятных ощущений, могут указывать на дефицит магния в пожилом возрасте. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Он уточнил, что дефицит магния также негативно влияет на нервную систему, что провоцирует раздражительность и проблемы с качеством отдыха. По его словам, при появлении таких симптомов стоит обратиться за консультацией к врачу.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, в свою очередь, предупредила, что некоторые лекарства могут ускорить выведение магния из организма.

«Этому могут способствовать мочегонные препараты, поэтому во время их приема нужно обязательно употреблять продукты с содержанием микроэлемента», — уточнила эксперт.

По ее словам, к таким продуктам относятся отруби, зелень, овощи и фрукты, бобовые и семена льна.

Ученые из Университета Южной Австралии до этого обнаружили, что недостаток магния в рационе не только повышает риск развития диабета, болезней Паркинсона и Альцгеймера, но и повреждает ДНК, ускоряя старение организма.

Ранее ученые выяснили, дефицит каких веществ опасен для гипертоников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами