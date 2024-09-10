Врач рассказал, как распознать дефицит магния у пожилых

Неприятные ощущения в мышцах и синдром беспокойных ног, который характеризуется непреодолимым желанием двигать ими из-за неприятных ощущений, могут указывать на дефицит магния в пожилом возрасте. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Он уточнил, что дефицит магния также негативно влияет на нервную систему, что провоцирует раздражительность и проблемы с качеством отдыха. По его словам, при появлении таких симптомов стоит обратиться за консультацией к врачу.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, в свою очередь, предупредила, что некоторые лекарства могут ускорить выведение магния из организма.

«Этому могут способствовать мочегонные препараты, поэтому во время их приема нужно обязательно употреблять продукты с содержанием микроэлемента», — уточнила эксперт.

По ее словам, к таким продуктам относятся отруби, зелень, овощи и фрукты, бобовые и семена льна.

Ученые из Университета Южной Австралии до этого обнаружили, что недостаток магния в рационе не только повышает риск развития диабета, болезней Паркинсона и Альцгеймера, но и повреждает ДНК, ускоряя старение организма.

Ранее ученые выяснили, дефицит каких веществ опасен для гипертоников.