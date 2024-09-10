Россиян предупредили об опасности домашних растений для детей и животных

Большая часть декоративных растений ядовиты и смертельно опасны для детей и животных. Ставить цветы лучше там, где их не сможет погрызть питомец, а детям следует строго запретить к ним прикасаться, рассказала 360.ru старший научный сотрудник Астраханского государственного заповедника Наталья Литвинова.

По словам эксперта, сегодня проще сказать, какие растения не ядовиты. По сути, не опасными являются растения, которые выращивали еще в советские времена – например, алое, каланхоэ, бегонии. А вот современные декоративные цветы – почти все ядовиты.

«Ситуация такая, что большая часть новых цветов — скажем, не из советского времени (алое, каланхоэ), — ядовиты», — пояснила Литвинова.

Среди опасных растений на первом месте находятся популярные горшочные цветы – цикламены. Также ядовиты диффенбахии, сок которых может вызывать у человека химические ожоги, аглаонемы и многие другие растения.

Все домашние растения априори нужно держать подальше от животных, подчеркнула специалист. Если питомцы погрызут растения из любопытства, то либо отравятся, либо получат ожоги слизистых. То же самое касается маленьких детей – их следует предупредить об опасности и не допускать до цветов.

Напомним, врачи также предупреждают, что все домашние растения могут нанести аллергикам большой вред, если на их листьях, а также в почве будет развиваться плесень. Постоянный контакт с ними может привести к развитию бронхиальной астмы и аллергического бронхолегочного аспергиллеза. Кроме того, опасна пыль, оседающая на листьях комнатных растений, а резкий аромат, исходящий от них, может провоцировать головную боль.

Россиянин ранее едва не ослеп, пересаживая домашние растения.