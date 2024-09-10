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В Ростове-на-Дону ребенок проглотил 50 магнитных шариков

Ростовские хирурги извлекли из желудка ребенка 50 магнитных шариков

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Freepik.com

Хирурги Ростовской областной детской клинической больницы спасли ребенка, который проглотил 50 магнитных шариков. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Магнитные шарики ребенку купили родители, чтобы сын мог развивать мелкую моторику. Новая игрушка заинтересовала мальчика настолько, что он проглотил 50 магнитных шариков. Семья обратилась за экстренной медицинской помощью.

Врачи попытались извлечь инородные тела эндоскопическим способом, но шарики переместились в мышечный слой желудка, хирургам пришлось проводить полостную операцию.

«Магниты были неодимовые, у них самая большая сила магнетизма. В месте их стояния уже была предперфорация стенки желудка и 12-перстной кишки. Основная часть магнитов находилась в желудке, другие — в тонкой кишке, поэтому, чтобы извлечь все магниты, пришлось вскрывать просвет и кишки, и желудка», — сообщил хирург Антон Штарев.

Операция прошла успешно. В течение нескольких дней за состоянием ребенка следили реаниматологи, благодаря их слаженной работе мальчик быстро пошел на поправку и был переведен в хирургическое отделение.

Ранее в Подмосковье врачи спасли двухлетнюю девочку с пятью бусинами в носу.

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