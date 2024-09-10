Три человека погибли в ДТП с автобусом в Якутии

Три человека скончались после аварии с автобусом на трассе Якутии. Подробности сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

Инцидент произошел на 540-м километре трассы «Лена» в Алданском районе. По предварительной информации, автобус съехал на обочину и перевернулся. В салоне находились 20 человек.

«Предварительно, в результате ДТП пострадали 11 человек. Еще три, к сожалению, погибли», — говорится в сообщении.

Причина аварии на данный момент неизвестна, выясняются все обстоятельства произошедшего.

9 сентября в Пермском крае автобус, который перевозил школьников, врезался в грейдер. В результате аварии пострадали восемь человек. Пять из них — несовершеннолетние. Было возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме.

До этого в Пермском крае произошло ДТП с участием главного редактора местной газеты «Пятница» Зарины Ситдиковой и врача-хирурга Виталия Кривощекова.

Ранее в Нижегородской области в аварии с опрокинувшейся машиной пострадали шесть подростков.