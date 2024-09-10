Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После ночной массированной атаки БПЛА ВСУ заведено уголовное дело о теракте

СК завел уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских беспилотников

close
Сергей Булкин/ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских БПЛА на российские регионы этой ночью. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению этой атаки.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над российскими регионами.

Атаке БПЛА подверглись Брянская, Московская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Липецкая области.

Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 72.

Власти Подмосковья пообещали восстановить пострадавшие в Раменском дома, атакованные беспилотниками.

Ранее в сети появились кадры с ударом дрона ВСУ по многоэтажке в Подмосковье.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами