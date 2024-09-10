После ночной массированной атаки БПЛА ВСУ заведено уголовное дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских БПЛА на российские регионы этой ночью. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению этой атаки.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над российскими регионами.

Атаке БПЛА подверглись Брянская, Московская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Липецкая области.

Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 72.

Власти Подмосковья пообещали восстановить пострадавшие в Раменском дома, атакованные беспилотниками.

Ранее в сети появились кадры с ударом дрона ВСУ по многоэтажке в Подмосковье.