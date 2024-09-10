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В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

Аэропорт «Казань» вернулся к штатному режиму работы

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Shutterstock/Almaz Mustafin

Ограничения на работу международного аэропорта «Казань» имени Тукая сняли. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По данным пресс-службы, аэропорт штатно принимает и отправляет рейсы.

По данным Росавиации, за время ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета: один в Самару, другой — в Нижнекамск. По данным пресс-службы авиагавани, направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово также перенаправили на запасные аэродромы в Нижнекамск, Самару и Ульяновск.

Этим же утром после введенных ограничений к обычной работе вернулись подмосковные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Утром сообщалось, что только Домодедово временно не принимал и не отправлял самолеты. После этого временно ограничили работу аэропортов Внуково и Жуковский. Сначала в трех аэропортах задерживали рейсы, после чего вовсе временно закрыли для самолетов.

Ранее ВСУ обвинили в использовании дронов для «охоты» на мирное население.

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