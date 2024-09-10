Профессор рассказала, какие продукты могут вызвать пищевую непереносимость

Некоторые продукты могут вызвать у человека пищевую непереносимость, которую можно спутать с аллергией. Об этом kp.ru рассказала врач, доктор медицинских наук, профессор и специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.

«Негативную реакцию организма может спровоцировать самая разная еда, в том числе и та, на которую вы даже не подумаете! В зоне риска — молоко и молочные продукты (сыр, сметана, творог, йогурт, мороженое), глютеносодержащие злаки (пшеница, ячмень, рож), орехи и семена (арахис, фундук, семечки подсолнечника), морепродукты (рыба, креветки, крабы и раки, моллюски), овощи и фрукты (особенно цитрусовые, а также помидоры, клубника и ананас)», — отметила эксперт.

Кроме того, негативные реакции могут вызвать не только продукты, но и лекарства, уточнила она. К симптомам пищевой непереносимости Каневская отнесла боли в желудке, вздутие живота, газы/метеоризм, диарею, синдром раздраженного кишечника (СРК), сыпь, дерматит, рецидивирующие язвы во рту. Кроме того, могут возникать головные боли, мигрень, боли в мышцах и суставах и не только.

Авторы обзорной статьи в журнале Frontiers in Nutrition до этого сообщали, что ферментированные продукты полезны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды, а также могут смягчить проблему голода на планете.

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