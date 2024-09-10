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Диетологи рассказали о связи между «широкой костью» и лишним весом

Диетолог Дианова: ширина грудной клетки влияет на фигуру и вес человека

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Freepik

Предрасположенность к лишнему весу передается от родителей, но проблемой становится только при неправильном образе жизни. Эти особенности можно изучить по углу между ребрами и грудиной – в зависимости от ширины этого расстояния фигуры людей делятся на разные типы. Об этом диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала Общественной Службе Новостей.

Острый угол между ребрами и грудиной бывает у астеников (высокие и худощавые люди), прямой – у нормостеников (пропорционально сложенный человек) и гиперстеников (склонные к полноте), рассказала врач.

«Это то, на что мы с вами как бы ни старались, повлиять не сможем, потому что у нас именно так сложились гены, клетки, каким образом сформировались внутри», — подчеркнула она.

Однако многие люди заблуждаются, думая, что они расположены к набору лишнего веса в любом случае и не контролируют количество потребляемых калорий – это ошибка, отметила Дианова. Быть стройным можно при любом телосложении – важно учитывать, что к накоплению жира в организме приводит именно неправильное питание, провоцируя при этом ряд серьезных заболеваний. Важно с ранних лет научить детей правильно и сбалансированно питаться, убеждена диетолог.

По мнению Диановой, проблема лишнего веса опасна, так как многие люди слишком долго ее игнорируют – пока врач не начнет говорить об угрозе для здоровья.

«Сегодня люди ограничены в умении получать «удовольствие» от жизни. У людей нет ощущения жизни и они его заедают», — заключила диетолог.

Напомним, врачи считают, что старение организма ускоряют три вида продуктов – содержащие сахар, содержащие трансжиры, а также спиртные напитки. Считается, что это пища свободных радикалов, которые подрывают баланс организма.

Ученые ранее нашли новый способ борьбы с лишним весом.

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