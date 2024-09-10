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В Сумской области зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры в Сумской области Украины получил урон

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ГСЧС Украины

Инфраструктурный объект в Сумской области Украины получил повреждения. Об этом сообщается на странице оперативного командования «Север» украинских сухопутных войск в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении уточняется, что урон получил объект критической инфраструктуры. Но, о каком именно строении идет речь, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) решили не раскрывать.

По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны, в ночь на 10 сентября на территории Сумской области действовал режим воздушной тревоги. Сирены работали более 10 часов.

Днем 9 сентября украинское издание «Общественное» заявило о взрыве в городе Сумы. Иная информация не приводилась.

8 сентября заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник рассказал, что руководство страны рассматривает возможность переноса энергетических сетей под землю. Как сказал чиновник, таким образом власти хотят снизить риск повреждения инфраструктурных объектов в результате взрывов. Он уточнил, что к текущему моменту Киев подготовил «значительное число технических решений» для обеспечения безопасности подобных конструкций.

Ранее жителей Украины предупредили о риске длительных отключений света предстоящей зимой.

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