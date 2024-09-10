Движение по Каширскому шоссе перекрыли из-за падения обломков беспилотника

Движение по Каширскому шоссе в районе падения беспилотника временно перекрыли. Об этом сообщила в Telegram-канале глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

По ее словам, обломки дрона упали на шоссе недалеко от супермаркета «Перекресток».

Этой ночью в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах сбили 12 беспилотников. Системы ПВО продолжают отражать попытки атак БПЛА.

Из-за атак украинских беспилотников в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также рассказывал, что в результате прилетов в Раменском пострадали многоквартирные дома, а на Спортивном проезде произошли пожары в квартирах жилой многоэтажки. Позже спасатели оперативно ликвидировали возгорания. По предварительной информации МЧС, повреждены квартиры на 11-м и 12-м этажах здания.

Ранее губернатор Московской области рассказал о последствиях ночной атаки дронов в Раменском.