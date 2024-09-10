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В Краснодарском крае восьмилетняя девочка с ДЦП откусила кусок ртутного градусника

В Новороссийске спасли ребенка, откусившего кусок ртутного градусника

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Depositphotos

В Краснодарском крае сотрудники ДПС помогли доставить в больницу восьмилетнюю девочку, которая разгрызла ртутный градусник. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

Жительница станицы Натухаевской везла в больницу дочь, восьмилетняя девочка с ДЦП разгрызла ртутный градусник. Мать опасалась, что ребенок мог получить отравление ртутью и торопилась в медицинское учреждение.

Учитывая пробки на въезде в город, дорога до ближайшей больницы могла занять много времени. Она обратилась за помощью к экипажу ДПС, полицейские сопроводили семью в медицинское учреждение и вовремя доставили ребенка к врачам.

До этого сообщалось, что врачи Новоуренгойской центральной городской больницы спасли маленького мальчика, который во время игры раскусил ртутный градусник и проглотил его содержимое. Ребенка обследовали и оставили на несколько дней под амбулаторным наблюдением, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Крыму ребенок отказался измерять температуру, разгрыз градусник и проглотил ртуть.

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