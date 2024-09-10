Четыре мигранта устроили стрельбу вблизи жилого комплекса в Подмосковье

В Подмосковье иностранцы устроили стрельбу в лесном массиве вблизи жилого комплекса. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 8 сентября. Предварительно, четверо мужчин устроили стрельбу по мишеням в лесном массиве, расположенном вблизи жилого комплекса в Истре. Нарушители скрылись после того, как местный житель сделал им замечание.

Получившие сообщение о произошедшем сотрудники правоохранительных органов установили стрелков и доставили их в отдел полиции. Ими оказались четверо мигрантов, у которых изъяли пневматический пистолет.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают прочие детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на шоссе Революции.