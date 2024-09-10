На Западе сообщили о растущей поддержке идеи переговоров с РФ среди украинцев

Все больше украинцев поддерживают идею проведения мирных переговоров с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам одного из украинских командиров, которого цитирует издание, люди на Украине и в странах Запада устали от конфликта. Судя по опросам общественного мнения, все больше украинцев хотят, чтобы Киев и Москва прекратили противостояние и сели за стол переговоров. Молодые люди на Украине готовы принять невыгодный для их страны мир, лишь бы не быть отправленными на фронт, пишет WSJ.

При этом газета отмечает, что украинские военные пока выступают против переговоров с Россией. По данным СМИ, 15% бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы к вооруженному протесту в том случае, если Киев согласится на подписание невыгодного договора с Москвой.

В начале августа 57% опрошенных украинцев заявили, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта. Этот показатель является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры. В опросе приняли участие 2608 респондентов.

До этого большинство опрошенных поляков сообщили, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией. Отвечая на вопрос, не пора ли Киеву начать мирные переговоры с Москвой, 18% респондентов ответили определенно да и 36,5% — скорее да. Таким образом, процент выступающих за переговоры поляков достиг 54,4%, отмечается в материале.

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