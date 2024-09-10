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В Самаре приземлились пять самолетов, следовавших в Москву

Пять летевших в Москву пассажирских авиарейсов прибыли в Самару

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Пять пассажирских самолетов, следовавших в Москву, совершили посадку в аэропорту Самары. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани, пишет РИА Новости.

«На запасной аэродром в Самару прибыли пять рейсов, следовавших в Москву из Ташкента, Бухары и Ашхабада», — говорится в заявлении.

В настоящее время с пассажирами лайнеров работают сотрудники авиакомпаний. Другие подробности представители воздушной гавани раскрывать не стали.

Утром 10 сентября пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) сообщила о введении временных ограничений на вылеты и посадку самолетов в трех столичных аэропортах. Речь идет о воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Жуковский.

Работу первых двух аэропортов ограничили в 1:17 мск, а третьего — в 1:46 мск. Как отметили представители Росавиации, соответствующие меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Впоследствии в службе заявили о снятии ограничений на прием и отправку самолетов в аэропортах Москвы. Соответствующая информация появилась около 9:00 мск.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о ликвидации дронов в Московской области.

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