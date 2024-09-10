Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина разбил оппоненту голову железным грифом в волгоградском спортзале

В Волгограде мужчина разбил оппоненту голову железным грифом в спортзале

В Волгограде конфликт мужчин в спортзале закончился нападением с железным грифом. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Советском районе. На кадрах с места происшествия видно, как трое мужчин спорят, стоя в спортзале.

Когда участники спора уже разошлись, один из них взял два железных грифа для гантелей и напал на другого. Мужчина несколько раз ударил его деталью снаряда, а также пинал ногами. Избиение помогли остановить другие посетители спортзала.

В результате произошедшего пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Мужчина потерял много крови, у него диагностировали сотрясение мозга.

ГУ МВД России по региону сообщает, что напавший на 33-летнего мужчину 20-летний юноша найден и доставлен в отделение. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства конфликта. Видеозапись с места инцидента опубликовал Telegram-канал V1.ru.

Ранее конфликт мужчин в тюменском парке обернулся массовой дракой со стрельбой и кровопролитием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами