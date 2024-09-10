Мужчина разбил оппоненту голову железным грифом в волгоградском спортзале

В Волгограде конфликт мужчин в спортзале закончился нападением с железным грифом. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Советском районе. На кадрах с места происшествия видно, как трое мужчин спорят, стоя в спортзале.

Когда участники спора уже разошлись, один из них взял два железных грифа для гантелей и напал на другого. Мужчина несколько раз ударил его деталью снаряда, а также пинал ногами. Избиение помогли остановить другие посетители спортзала.

В результате произошедшего пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Мужчина потерял много крови, у него диагностировали сотрясение мозга.

ГУ МВД России по региону сообщает, что напавший на 33-летнего мужчину 20-летний юноша найден и доставлен в отделение. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства конфликта. Видеозапись с места инцидента опубликовал Telegram-канал V1.ru.

Ранее конфликт мужчин в тюменском парке обернулся массовой дракой со стрельбой и кровопролитием.