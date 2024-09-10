В Росавиации сообщили о временном ограничении работы трех московских аэропортов

Московские аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 01:17 мск, а Жуковский — с 01:46 мск. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов московского региона — «Внуково», «Домодедово» и Жуковский — были введены временные ограничения», — отмечается в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Утром 10 сентября сообщалось, что московский аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет самолеты. Работу аэропортов Внуково и Жуковский также временно ограничили.

В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали Москву. В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.

Ранее губернатор Московской области рассказал о последствиях ночной атаки дронов в Раменском.