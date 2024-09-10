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Аэропорт Внуково временно закрыт на прилет и вылет

Аэропорт Внуково временно не отправляет и не принимает воздушные суда

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили журналистам в авиагавани, передает ТАСС.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:30», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, вылет отложен минимум на 30 минут, у части рейсов — на пять часов.

Ранее аэропорт Жуковский в Московской области был закрыт на прилет и вылет рейсов.

В ночь на 10 сентября украинские беспилотники атаковали Москву. В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы. Один из дронов также был сбит в районе Жуковского.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.

Ранее в Тульской области обломки беспилотника упали на объект ТЭК.

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