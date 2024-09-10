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При атаке БПЛА в Подмосковье погиб 9-летний ребенок

Воробьев подтвердил гибель ребенка при атаке БПЛА в Раменском

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале, что во время ночной атаки беспилотников в Раменском городском округе погиб девятилетний ребенок.

Согласно сообщению главы региона, в результате прилетов пострадали многоквартирные дома, а на Спортивном проезде произошли пожары в квартирах.

«Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб», — написал Воробьев.

По его словам, пожарные тушат огонь, а у дома дежурят скорая и реанимация.

Воробьев уточнил, что еще один беспилотник попал в дом по Высоковольтной улице — там оказалась повреждена квартира на девятом этаже и есть один пострадавший.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 10 сентября в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.

По словам московского мэра, осколки одного из сбитых дронов упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы.

Ранее в зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников.

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