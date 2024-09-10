Свидетель подтвердил вину экс-главы «Военно-строительной компании»

Свидетельские показания подтверждают причастность бывшего главы «Военно-строительной компании» Андрея Белкова к злоупотреблению полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, в материалах содержится информация о показаниях свидетелей, а также протоколы допросов обвиняемого и самого Белкова в качестве подозреваемого. Эти материалы позволили следствию задержать Белкова и внести в суд ходатайство об аресте.

Постановлением Мосгорсуда была рассмотрена апелляция на арест Белкова, и суд счел, что решение о применении данной меры пресечения было обоснованным и соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства.

3 сентября бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Отмечается, что фигурантам, кроме получения взятки в особо крупном размере вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа.

Московский городской суд продлил арест бизнесмену Льву Мартиросяну, который является фигурантом дела о взятке начальнику главного управления кадров министерства обороны России Юрию Кузнецову.