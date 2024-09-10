Три московских аэропорта задержали рейсы

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны рейсы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Так, во Внуково задержаны 30 рейсов на вылет и 11 — на прилет. Два рейса также были отменены. Речь о самолетах, которые должны были лететь в Дубай, Абу-Даби, Даламан, Надым, Астану, Измир, Когалым, Игарку, Уфу, Бухару, Ереван, Анталью, Бодрум и Стамбул.

Кроме того, согласно данным онлайн-табло, с опозданием в столицу прибудут рейсы из Стамбула, Антальи, Даламана, Дубая, Бухары, Екатеринбурга, Грозного и Уфы. Три самолета были перенаправлены в аэропорт Шереметьево, еще два — в Пулково.

В аэропортах Шереметьево и Домодедово также задержаны рейсы на вылет и на прилет.

В ночь на 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Подольском городском округе Московской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника. До этого в его Telegram-канале появлялась информация об уничтожении двух дронов в Раменском и в Люберецком городских округах.

Ранее ВСУ обвинили в использовании дронов для «охоты» на мирное население.