Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три московских аэропорта задержали рейсы

Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали рейсы

close
Shutterstock

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны рейсы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Так, во Внуково задержаны 30 рейсов на вылет и 11 — на прилет. Два рейса также были отменены. Речь о самолетах, которые должны были лететь в Дубай, Абу-Даби, Даламан, Надым, Астану, Измир, Когалым, Игарку, Уфу, Бухару, Ереван, Анталью, Бодрум и Стамбул.

Кроме того, согласно данным онлайн-табло, с опозданием в столицу прибудут рейсы из Стамбула, Антальи, Даламана, Дубая, Бухары, Екатеринбурга, Грозного и Уфы. Три самолета были перенаправлены в аэропорт Шереметьево, еще два — в Пулково.

В аэропортах Шереметьево и Домодедово также задержаны рейсы на вылет и на прилет.

В ночь на 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Подольском городском округе Московской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника. До этого в его Telegram-канале появлялась информация об уничтожении двух дронов в Раменском и в Люберецком городских округах.

Ранее ВСУ обвинили в использовании дронов для «охоты» на мирное население.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами