У арестованного за взятку военкома нашли дорогую недвижимость

Следствие обнаружило дорогостоящие объекты недвижимости в собственности у арестованного военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, у Тригилева есть действующий заграничный паспорт. Кроме того, в его собственности находятся «дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества».

Согласно судебным документам, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы и при посредничестве некоей Семеновой, получили взятки от трех человек за подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья.

Об аресте Тригилева стало известно 5 июля. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

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