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Американца арестовали по обвинению в сговоре с российской корпорацией

В США мужчину арестовали по обвинению в сговоре для обхода санкций против РФ

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти США арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода санкций в отношении России из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской госкорпорации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, Бхамбхани является постоянно проживает в США и был арестован 9 сентября. Согласно материалам обвинения, имеющимся в распоряжении РИА Новости, арестованный обвиняется в основании компании, которая якобы участвовала в схеме по обходу экспортных ограничений в отношении России.

До этого американские власти предъявили политологу, ведущему ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях.

В конце августа заместитель главы министерства финансов США Уолли Адейемо заявлял, что Соединенные Штаты продолжат преследовать страны, которые предоставляют банкам России возможность открывать филиалы в их юрисдикциях для обхода западных санкций.

Ранее Турции снова пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией.

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