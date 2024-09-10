Острова Тихого океана попросили приравнять экоцид к геноциду

Тихоокеанские островные государства Вануату, Фиджи и Самоа попросили Международный уголовный суд классифицировать разрушение окружающей среды (экоцид) как уголовное преступление наряду с геноцидом. Об этом пишет The Guardian.

Сделав экоцид уголовно наказуемым преступлением, эти три страны хотят повлиять на изменение климата и разрушение окружающей среды.

Они подали соответствующий документ в Международный уголовный суд 9 сентября. В представлении требуется признать «экоцид» преступлением наряду с геноцидом и военными преступлениями.

Если предложение утвердят, это позволить привлекать к ответственности лиц, виновных в разрушении окружающей среды, например, руководителей крупных компаний-загрязнителей или глав государств.

Вануату, Фиджи и Самоа предлагают определять экоцид как «незаконные или бессмысленные действия, совершаемые с осознанием того, что существует значительная вероятность причинения этими действиями серьезного и либо широкомасштабного, либо долгосрочного ущерба окружающей среде».

Предложение было представлено в МУС в Нью-Йорке 9 сентября днем ​​и должно будет обсуждаться в полном объеме позднее. Проведение полномасштабных обсуждений предложения — это процесс, который, вероятно, займет несколько лет и столкнется с ожесточенным сопротивлением, хотя большая его часть будет закулисной, поскольку большинство стран не захотят открыто выступать против него, пишет издание.

Известный международный юрист и профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс выступил в качестве сопредседателя независимой экспертной группы по юридическому определению экоцида, созванной Фондом Stop Ecocide. Он заявил The Guardian, что он «на 100% уверен», что экоцид в конечном итоге будет признан судом.

Ранее экологический отчет показал, что более половины достопримечательностей одного из континентов могут исчезнуть из-за климата.