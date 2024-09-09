В Московском областном пункте отбора на военную службу рассказали о подготовке бойцов

Командиры и инструкторы Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе делают здесь все, чтобы вооружить добровольцев первоначальными знаниями. Об этом в ходе проверки работы многофункционального центра рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что на территории пункта ведется проверка медицинского состояния бойца, а также оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — сказал Воробьев.

Отмечается, что в центре можно получить полный комплекс услуг: оформить документы, банковскую карту, проконсультироваться с юристом, пройти медкомиссию. Также на его территории создан учебно-тренировочный комплекс с мини-полигоном, уличным спортивным городком, учебными классами, спортзалом. Там добровольцы проходят первичную военную подготовку еще до подписания контракта. Кроме того, бойцам предоставляют место для проживания в казарме, трехразовое питание.

Как уточнили в центре, программа подготовки бойцов рассчитана в среднем на 30 часов. Они включают огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, противодействие БПЛА. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий, в том числе Центра специальной подготовки «Витязь».

«Люди сюда приходят совершенно разные, и за тот короткий промежуток времени, что здесь находятся, они должны эффективно впитать те знания, которые мы даем. Здесь не какая-то спецназовская, а обычная подготовка для выживания на поле боя», — сказал один из основателей «Витязя», президент ассоциации «Братства краповых беретов», Герой России Сергей Лысюк.

Центр в Балашихе сотрудничает также с беспилотным отрядом быстрого реагирования (БОБР), который готовит операторов и специалистов перед выходом на линию боевого соприкосновения. Обучение длится - 21 день, экзамены принимают представители Минобороны.

Сегодня в Центре была представлена техника, которую Московская область поставляет на передовую.

«Это именно то, что просят от нас командиры, ребята с передовой. Это конкретная техника, которой они умеют пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют. Это не просто отдельно взятый FPV-дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга. И сегодня они работают весьма эффективно», - сказал Воробьев.