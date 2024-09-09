Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции

В Киевской области военкому предъявили два обвинения по делу о коррупции

close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Киевской области руководитель Бучанского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) второй раз подряд задержан по делу о коррупции и получении взяток от уклонистов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В первый раз главу ТЦК задержали в августе. Следствие полагает, что вместе с двумя сообщниками он предлагал военнообязанным избежать отправки в армию с помощью поддельного заключения военно-врачебной комиссии. В ходе обысков у чиновника обнаружили $1,2 млн.

При избрании меры пресечения суд решил отпустить военкома под залог в миллион гривен (ок. $25 тыс.). Сумма была внесена, однако после этого СБУ предъявила чиновнику обвинения в незаконном обогащении, и на свободу он не вышел. Ему грозит до 10 лет заключения.

23 августа на Украине задержали несколько чиновников за изготовление паспортов уклонистам. В СБУ рассказали, что подозреваемые делали загранпаспорта для уклонистов, которые находятся за рубежом, готовые документы передавали через посредников. За свои услуги они брали от $500 до $2,5 тысячи. При этом, вопреки закону, их «клиенты» не обновляли свои военно-учетные данные.

Ранее в Черновицкой области Украины раскрыли схему побега уклонистов в Румынию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами