На Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции

В Киевской области руководитель Бучанского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) второй раз подряд задержан по делу о коррупции и получении взяток от уклонистов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В первый раз главу ТЦК задержали в августе. Следствие полагает, что вместе с двумя сообщниками он предлагал военнообязанным избежать отправки в армию с помощью поддельного заключения военно-врачебной комиссии. В ходе обысков у чиновника обнаружили $1,2 млн.

При избрании меры пресечения суд решил отпустить военкома под залог в миллион гривен (ок. $25 тыс.). Сумма была внесена, однако после этого СБУ предъявила чиновнику обвинения в незаконном обогащении, и на свободу он не вышел. Ему грозит до 10 лет заключения.

23 августа на Украине задержали несколько чиновников за изготовление паспортов уклонистам. В СБУ рассказали, что подозреваемые делали загранпаспорта для уклонистов, которые находятся за рубежом, готовые документы передавали через посредников. За свои услуги они брали от $500 до $2,5 тысячи. При этом, вопреки закону, их «клиенты» не обновляли свои военно-учетные данные.

Ранее в Черновицкой области Украины раскрыли схему побега уклонистов в Румынию.