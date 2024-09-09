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В Подмосковье у рабочего обнаружили дезодорант в прямой кишке

В Подмосковье в больницу попал упаковщик с дезодорантом в прямой кишке

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Global Look Press

Рабочий-упаковщик попал в больницу после свидания с возлюбленной. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа. По данным источника, 44-летний мужчина проводил время с женщиной и в какой-то момент поместил себе в прямую кишку пустой дезодорант. Длина предмета составила около 17 сантиметров.

Рабочий попытался извлечь баллончик без помощи специалистов, но в результате все же обратился в медучреждение. В организации его отправили на обследование, в том числе и на рентген. После всех необходимых манипуляций мужчине провели операцию. О его самочувствии после вмешательства не сообщается.

До этого в Москве медики обнаружили инородный предмет в прямой кишке пожилого пациента. Когда мужчине ввели наркоз, из органа выпал пакет с двумя таблетками желтого цвета. Вещества изъяли и отправили на проверку. После вмешательства врачи обратились в правоохранительные органы.

Ранее девушка со слезами на глазах рассказала в TikTok о застрявшем инородном предмете «в области спины».

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