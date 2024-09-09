В Крыму мужчина сорвался со стометрового обрыва

В Крыму мотоциклист получил серьезные травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на нижнем плато горы Чатыр-Даг. Мужчина сорвался с обрыва высотой около 100 метров. Приехавшие на место сотрудники МЧС спасти пострадавшего не смогли.

По данным ведомства, подобный случай произошел в районе водопада Арпат, где девушка упала со скалы и получила сотрясение мозга. Сотрудники ведомства оказали ей всю необходимую помощь.

Еще один отдыхающий на мысе Меганом скатился с горы. Во время движения он вывихнул правое предплечье. Как и в случае с девушкой, ему оказали помощь и передали медикам.

До этого в Башкирии турист упал во время восхождения. Так как он серьезно травмировал ногу, передвигаться самостоятельно россиянин не мог. Приехавшие на место спасатели наложили на ногу повязку, оказали первую помощь и помогли добраться до машины медиков.

Ранее туристка упала с высоты, пытаясь сделать селфи у водопада в Карачаево-Черкесии.