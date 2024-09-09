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Reuters нашел в Сербии «мини-Россию» из переехавших россиян

Reuters: российская диаспора в Сербии стала очень заметной

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Depositphotos

С февраля 2022 года вид на жительство в Сербии получили несколько десятков тысяч россиян, которые теперь составляют в Белграде заметную диаспору. Об этом пишет Reuters.

В публикации приводятся данные министерства внутренних дел Сербии, согласно которым с начала 2022 по середину 2023 года для временного проживания в Сербии зарегистрировались 30 тысяч россиян (более свежей информации нет). Из бизнес-реестра Сербии можно узнать, что россияне «открыли 11 081 предприятие в различных секторах, от интернет-сервисов до гостиничного бизнеса и спортивных школ».

Reuters отмечает, что хотя фактическое число россиян в Сербии меньше, чем, например, в Германии, «их присутствие остро ощущается в Белграде, городе с населением менее двух миллионов человек». Агентство называет сложившуюся диаспору «динамичным обществом» и пишет о появлении в сербской столице клубов, детских садов и медицинских учреждений, принадлежащих выходцам из России.

«Россияне покупают еду в российских магазинах. Российские группы, певцы и комики выступают в российских клубах, а российские художники демонстрируют свои работы в галереях, принадлежащих России», — говорится в статье.

5 сентября стало известно, что Евросоюз призвал Сербию воздержаться от укрепления отношений с Россией. Официальный представитель пресс-службы ЕС Петер Стано напомнил, что Белград должен соблюдать ценности Евросоюза и проводить свою внешнюю политику в соответствии с общеевропейской.

Ранее сербский вице-премьер заявил, что Белград никогда не введет санкции против РФ.

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