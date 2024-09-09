Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали за пропаганду педофилии

Генеральный директор сервиса «Кинопоиск» Александр Дунаевский получил штраф по административной статье «Пропаганда педофилии». Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Соответствующее решение вынес мировой судья участка №374 Таганского района.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным издания «Подъем», Дунаевский получил штраф из-за того, что на «Кинопоиске» можно было посмотреть фильм «Любовь» режиссера Гаспара Ноэ, где в постельной сцене участвует персонаж, которому, по сюжету киноленты, 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе «Кинопоиска», в сервисе планируют оспаривать данный протокол, так как «Уголовный кодекс четко определяет возраст согласия – 16 лет», а «сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста не считается преступлением».

«В фильме Гаспара Ноэ «Любовь» есть сцена секса главного героя студента и его соседки, которой по фильму 16 лет. В сцене нет принуждения или насилия. Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждения себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной», — заявили в «Кинопоиске».

В мае в отношении «Кинопоиска» и онлайн-кинотеатра Wink составили административные протоколы за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Сервисам грозили штрафы в размере от 1 до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на пиратских сайтах фильм «Горбатая гора».