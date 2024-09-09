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В Екатеринбурге двоих россиян осудили более чем на 20 лет за теракт по заданию ВСУ

В Екатеринбурге мужчины получили срок более 20 лет за теракт на ж/д

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В Екатеринбурге суд вынес приговор двоим мужчинам, которых подозревали в том, что они устроили теракт на железной дороге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По версии правоохранителей, уроженцы Свердловской области Григорий Истомин и Иван Симонов, действовали по заданию Украины. Обоих задержали зимой прошедшего года.

Суд признал обоих россиян виновными. Симонова приговорили к 22 годам лишения свободы, второй фигурант уголовного дела получил 23 года. Оба сначала отправятся в тюрьму, и спустя семь лет их переведут в колонию строгого режима.

Помимо этого, каждый из осужденных выплатит компенсацию ущерба железной дороге в размере 233 тысяч рублей.

До этого в Петербурге за подобные действия осудили охранника ресторана. По версии следствия, с мужчиной связались неизвестные и предложили поджечь релейный шкаф на железной дороге. Он выполнил все инструкции.

В результате россиянин получил срок 15 лет, пять из которых он проведет в тюрьме, остальные – с колонии строгого режима.

Ранее мужчина совершил поджог на железной дороге по заданию лжесотрудника ФСБ.

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