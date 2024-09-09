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В Тульской области мальчик упал с седьмого этажа, пока пьяный отец спал

В Тульской области ребенок выпал из окна седьмого этажа

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Shutterstock

В Тульской области маленький мальчик получил серьезные травмы, выпав из окна седьмого этажа. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Узловая, на улице Гагарина. По версии правоохранителей, ребенок остался без присмотра, оказался около окна и выпал. Спасти пострадавшего не удалось.

Предварительно, в момент падения в квартире находился отец мальчика, который должен был за ним присматривать, но он был в состоянии алкогольного опьянения и спал.

«В настоящее время с мужчиной работают следователи территориального следственного отдела», – поделились в ведомстве.

О том, где находятся другие члены семьи, не сообщается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле у главы Следственного комитета.

Ранее в Подмосковье четырехлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа.

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